Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Tolga Derviş Güçsoy, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde sürdüren Mormenekşe, 2. Etap çalışması için Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de kampa girerek hazırlıklarını sürdürüyor. Aksa Süper ligin yeni ekiplerinden Mormenekşe’de 1. Hazırlık dönemi çalışmalarına 16 Temmuz’da başlayarak 6 haftalık çalışmaların tamamlamasının ardından 2. Etap çalışmalarına kamp yaparak devam edecek olan kırmızı yeşilli ekip Mormenekşe, 1. hazırlık dönemi yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.

Aksa Süper Lig temsilcisi Mormenekşe 24-29 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de kamp çalışmalarına başladı.

6 GÜNLÜK KAMP

Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de 6 günlük kampa giren Mormenekşe’de kafile başkanlığını Sporcu Sorumluları Sedat İzzigil, Hüseyin Tünsay, Orhan Şengün, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Tolga Derviş Güçsoy, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Fizyoterapist Ali Baletti, Sağlıkçı Murat Çiğiloğlu, Masör Turgay Gök ve 25 futbolcu yer alıyor. Mormenekşe teknik direktörü Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Tolga Derviş Güçsoy, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yaparak hazırlanacak olan Mormenekşe takımı toplam sekiz antrenman 2 hazırlık maçı yaparak çalışmalarını sürdürecek. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarında yer alacağı belirtildi.

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünün Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de kamp çalışmaları 29 Ağustos Cuma günü öğlen tamamlanarak akşam saatlerinde adaya dönecek.