Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, 2025 – 2026 sezonu hazırlıklarını Türkiye kampı ile devam ettiriyor. Hazırlık maçlarında aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken Küçük Kaymaklı Futbol A Takımı, İzmit – Kartepe’de Green Park Otel’de kampa girdi. Yeşil siyahlılar kamp çalışmalarını sürdürürken, Kartepe kamp kafilesinde yer alan 21 futbolcunun alt yapıdan yetişen gençler olması dikkat çekti. Alt yapısından yetiştirdiği gençleriyle Süper Ligde başarıyı hedefleyecek olan Küçük Kaymaklı’da teknik direktör Nazım Aktunç da geçmişte kaptan olarak lig şampiyonluğu yaşamıştı. Nazım Aktunç’un yardımcısı Hüseyin Adal ise alt yapısından yetiştiği, yıllarca formasını giydiği, kaptanlığını yaptığı kulübünde geçtiğimiz sezon A2 Birinci Ligde ve Ahmed Sami Topcan Kupasında antrenör olarak şampiyonluklar yaşamıştı.