Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Yusufcan Dönder

Mormenekşe: Ozan, Erdoğ, Ertan, Fetin, Tugay(İsmet), Arda, Sami(Aziz), Mehmetali(Justice), Bülent(Ahmetcan), Ramazan, Erhan.

Northernland Dipkarpaz: Kürşat, Barış, Bavver, Berkan(Yaşar), Baran Şahinsoy(Hasan), Menduh, Erdem(Rojhat), Metehan, İzzet, Yekta, Baran Derin(Hüseyin).

Goller: Dk. 31, 77 ve 90+5 Ramazan (Mormenekşe)

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 23. Haftasında lider Mormenekşe ile play-out hattındaki N. Dipkarpaz, Mormenkşe Cemal Balses Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mormenekşe’nin maç boyunca birçok pozisyona girdiği karşılaşmada sahadan 3 – 0’lık skorla galip ayrılarak Süper Lige bir adım daha yaklaştı.

Dk. 31 Mormenekşe atağında Mehmetali’nin pasıyla Dipkarpaz ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan topu ağlara gönderdi ve skoru 1 – 0 yaptı.

Dk.55 Erhan defanstan seken topla 6 pas üzerinde buluşan Erhan’ın şutunda kaleci gole izin vermedi. Dk.65 Mormenekşe atağında Mehmetali’nin pasıyla topla buluşan Bülent ceza sahasına girerken müsait pozisyonda olan Erhan’ı gördü. Erhan kaleciyle karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Dk.67 Dipkarpaz atağında ceza sahası içinde topla buluşan Yekta önünü boşaltarak şutunda kaleci Ozan topu kornere çeldi.

Dk.77 Orta alanda topu kapan Aziz’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erhan’ın şutunda kaleciden dönen topla buluşan Ramazan topu ağlara gönderdi. 2-0.

Dk.90+5 Mormenekşe’nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Justice’in ortasında ön direkte Ramazan’ın kafa vuruşunda top arka direkten ağlara gitti ve bu golle karşılaşma Mormenekşe 3 - Dipkarpaz 0 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Mormenekşe puanını 51 yaparak maç fazlasıyla 2. Sıradaki K.Kaymaklı’nın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü. Dipkarpaz ise 26 puanla 12. sırada kalarak play-out hattında kaldı.