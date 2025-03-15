Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Hakan Gök, Yalçın Kabacıklı

Yenicami: Süleyman, Hascan (78.Dk Hüseyin Arifoğlu), İrfan, Bah, Sapara, Mehmet Çavuş (58.Dk Jimmy), Koray, Kaan (67.Dk Karan), Ali Üçtaş, Gökrem (78.Dk Barış), Turgut Kaan

Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Moafi (56.Dk Abdulaziz), Atay (87.Dk Sertan), Gabriel (56.Dk Mehmet Ali Aylanç), Berk, Barın, Kevin (89.Dk Eren), Rosheuvel, Malik, Galip

Goller: 39.Dk. Sapara, 90+4.Dk. Bah (Yenicami)- 68.Dk Rosheuvel (Gençler Birliği)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 23. Hafta maçında Yenicami, Larnaka Gençler Birliği SK’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Yenicami AK – Larnaka Gençler Birliği SK maçını Ali Özer yönetti.

22.Dk : Yenicami’de sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Hascan’ın kaleye gönderdiği orta – şut karışımı vuruşta top direğin dibinden dışarıya gitti

25.Dk: Yenicami atağında Sapara ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Cengiz gole izin vermedi

31.Dk: Gençler Birliği kontra atağında Kevin’in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Roeshuvel’in şutunda kaleci Süleyman gole izin vermedi

33.Dk: Yenicami atağında Görkem sağdan topu ceza alanına ortaladı. Bah’ın vuruşunda top dışarıya gitti.

35.Dk: Yenicami atağında Mehmet Çavuş’un ara pasında savunma arkasına sarkan Bah’ın şutunda top yandan dışarıya gitti

39.Dk : Yenicami atağında Bah ile paslaşan Sapara ceza alanı içerisinde dar açıdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 1-0 Gençler Birliği

41.Dk: Yenicami atağında Sapara soldan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Cengiz gole izin vermedi

60.Dk: Gençler Birliği atağında Rosheuvel ceza alanı içerisinde sağ çaprazda topla buluştu ve vuruşunda savunmada Turgut topa müdahale etmeyi başardı.

68.Dk: Yenicami savunmasında Jimmy topu uzaklaştırmak isterken Rosheuvel’in üzerine vurdu. Oluşan karambolde topu alan Rosheuvel yere de düşmesine rağmen vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 1-1 Gençler Birliği

85.Dk: Gençler Birliği’nde kullanılan köşe atışında Malik kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti

90+4.Dk : Yenicami’de gelişen kontra atakta savunma arkasına sarkan Bah, kalesini terk eden Cengiz’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. Yenicami 2-1 Gençler Birliği