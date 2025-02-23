Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Burak Yiğit

Mormenekşe: Ozan, Tugay, İsaac, Erdoğ, İsmet, Aziz, Ertan, Aygün, (46’ Cenker), Bülent, (69’ Justice), Erhan, Ramazan, (90+6 Mehmet İnce)

Atoll Kozanköy: Mahmut, Salih Can, Bayram, Azad Karimov, Hüseyin Paşa, (88’ Berkcan), İzder Kutay, (88’ Erce), Hüseyin Konyalıoğlu, (88’ Eran), Efe, Selçuk, (80’ Bahri), Mehmet Kum, (71’ Abdullah), Kahraman

Gol: 82’ Erhan Çınar (Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

AKSA Birinci Lig’de zirve mücadelesini çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Mormenekşe ile Atoll Kozanköy, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda kozlarını paylaştılar.

Oldukça tempolu, hareketli, bol gol pozisyonlu ve mücadele gücü yüksek karşılaşmada taraflar birçok gol pozisyonu bulmasına rağmen iki takım kalecisi Ozan ve Mahmut uzun süre gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Mormenekşe’nin golcüsü Erhan topu ağlara göndererek takımına altın değerinde 3 puanı kazandıran isim oldu.

Bu sonuçla Mormenekşe 44 puanla liderliğini sürdürürken Atoll Kozanköy haftayı 36 puanla 3. sırada tamamladı.