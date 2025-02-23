Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu, Yalçın Kabacıklı

DND L.Gençlerbirliği: Cengiz, Osman(Malik), Nurettin, Ali(Eren), Emir, Barın, Berk(Bawa), Abdulaziz, Kevin, Mikhail, Atay)

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Rifat, Lütfi, Samet(Mahmut), Reşit, Mbou, Arda, Eray(Namnganda), Emanuel Okorie, Remzi.

Goller: Dk. 16 Remzi, Dk. 34 Emanuel Okorie(Göçmenköy)

K.Kart: Dk. 85 Abdülaziz(Gençler Birliği)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Lig 20. Haftasının alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında DND Gençler Birliği ile Göçmenköy İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşılaştı.

Göçmenköy ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak rahat bir nefes aldı.

Dk.15 Samet’in orta alandan güzel pasıyla defans arkasında topla buluşan Remzi çapraz pozisyonda şutunda kaleci ters ayakta yakalanınca top ağlarla buluştu. 0 - 1

Dk. 35 Orta alanda Gençler Birliği takımının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Reşit pasını Remzi’ye verdi. Remzi kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda daha müsait pozisyonda Emanuele topu bıraktı. Emanuel’de topu boş kaleye göndererek skoru 0 - 2 yaptı.

Bu gol ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci devrede her iki takımın çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma Gençler Birliği 0 – Göçmenköy 2 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Göçmenköy puanını 19 yaparak 12. Sıraya yükselirken, Gençler Birliği 13 puanla 15. sırada kaldı.