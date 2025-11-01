Batı Almanya'nın Hesse bölgesinde yaşayan bir adam, bahar aylarının başlarında Lotto Hessen'den bir piyango bileti satın aldıktan sonra ceketinin cebine koydu ve tamamen unuttu.

Aradan geçen altı ay boyunca bilet cebinde kaldı; bu sırada piyango yetkilileri, 15.3 milyon euroluk dev serveti kazanan kişinin kimliğini bulmak için basın ve sosyal medya üzerinden defalarca çağrı yaptı. Mağaza ilanları bile bastırıldı ancak kimse başvurmadı..

Adam, bu süreçte haberleri dinlemiş ama o bileti 'öylesine' aldığını düşündüğü için kendisine ait olabileceği aklının ucundan dahi geçmemişti. O anları, "Radyoda 'kazanan hala ortaya çıkmadı' dediklerini duydum. Kendi kendime, 'Bu kadar büyük bir parayı almamak için ne kadar aptal olmak gerekir!' diye düşündüm" sözleriyle anlattı.

Piyango şirketi sözcüsü ise, "Gözden uzak, gönülden ırak. Başka türlü nasıl olurdu ki?" yorumunu yaptı.

Havaların soğumasıyla birlikte adam montunu dolaptan çıkarınca, cebindeki bileti fark etti. Telefonundan numaraları kontrol ettiğinde ise hayatının en büyük şokunu yaşadı: biletteki numaralar, o zamana kadar aranan kazanan kombinasyonla birebir aynıydı.

Kazancını nihayet teslim alan adam, kimliğini gizli tutmayı tercih etti. Sadece eşi ve çocuklarına rahat bir yaşam sağlamak istediğini, ayrıca oturma odasına yeni bir kanepe almayı planladığını söyledi.

Lotto Hessen sözcüsü, "Bir iki gün içinde kazananı bulmak için yeniden afişler asmaya hazırlanıyorduk ama gerek kalmadı" dedi.