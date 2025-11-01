81 yaşında 2018'de hayatını kaybeden Richard Scott, vefatından 2 yıl önce, 2016'da, kendisinden 28 yaş küçük temizlikçisi Jennifer ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, aile içinde yüksek bir gerilimi de beraberinde getirdi. Scott, düğün sonrası yaptığı vasiyetle en büyük oğlu Adam'ı mirastan çıkardı ve tüm servetini Jennifer'a bıraktı.

Jennifer, şimdi 60 yaşında, kocasının çiftliği ve milyonlarca sterlinlik emlak imparatorluğu üzerinde tam kontrol sahibi oldu. Adam ise babasının "zihinsel sağlığının yerinde olmadığını" iddia ederek vasiyetin iptali için dava açtı.

Londra Yüksek Mahkemesi Yargıcı Richards, oğul Adam'ın iddiasını reddetti. Kararında, milyonerin 2011'de 'frontotemporal demans' teşhisi aldığını kabul etti ancak şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar hastalığın değil, bastırılmaktan hoşlanmayan güçlü bir kişiliğin sonucudur."

Yargıç ayrıca Scott'ın oğlunu mirastan çıkarmasının nedeninin "eski gözdesi olan oğluna duyduğu öfke ve hayal kırıklığı" olduğunu belirtti.

19 ÇOCUK VE KARMAŞIK AİLE YAPISI

Richard Scott, 19 çocuk babasıydı. İlk eşiyle altı çocuğu, aynı dönemde ilişkisi olduğu başka kadınlardan altı gayrimeşru çocuğu vardı. Jennifer ile ilişkisinden ise yedi çocuk sahibi oldu.

1994'te temizlikçisi olarak tanıştığı Jennifer ile 2016'da evlenmişti. Oğlu Adam düğünü engellemeye çalışmış, babasının evlenmek için "zihinsel yeterliliği olmadığını" iddia etmişti.

Ancak düğünden birkaç ay sonra Scott, iki ayrı vasiyet hazırlayarak Jennifer'ı tek mirasçısı yaptı. Jennifer'ın oğulları Gordon ve William ile Adam'ın kız kardeşi Rebecca da vasiyetten pay aldı.

OTO PAZARI İMPARATORLUĞUNDAN VASİYET SAVAŞINA

Richard Scott, İngiltere'nin en büyük ikinci oto pazarı olan Cheshire'daki dev "Car Boot Fair" alanını işletiyordu.

Aynı zamanda 8.8 milyar sterlinlik gayrimenkul portföyüyle ülkenin önde gelen emlak zenginlerinden biriydi. ITV'nin "Car Boot Challenge" programı da onun çiftliğinde çekilmişti.

Scott, film yapımına da yatırım yaptı; "Rush" adlı Formula 1 efsanelerini konu alan 2013 yapımı filmin finansörlerinden biriydi.