Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Sorunu Özel Temsilcisi Rafael Fitto, Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında dün Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fitto, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununa ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki sürece daha etkin katkı sağlamaya hazır olduğu mesajını verdi.

"ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENMEK İSTİYORUM"

Atanmasının ardından Kıbrıs'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Fitto, üstlendiği görevin kendisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu atamayla birlikte Avrupa Birliği'nin de açık bir mesaj verdiğini söyleyen Fitto, AB'nin BM çatısı altında yürütülen Kıbrıs müzakere sürecinde önemli bir rol üstlenmek istediğini vurguladı.

Fitto, "Sürece olumlu katkıda bulunmak bizim için büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği, BM sürecinde aktif şekilde yer almak ve yapıcı bir rol üstlenmek istiyor" dedi.

Görüşmeler sırasında tarafların değerlendirmelerini dinlemenin kendisi için son derece değerli olduğunu ifade eden Fitto, önümüzdeki aylarda yeniden Kıbrıs'a geleceğini açıkladı.

AB Özel Temsilcisi Fitto, önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununa ilişkin süreçte önemli sonuçlar elde edilmesi için fırsat bulunduğuna inandığını da sözlerine ekledi.