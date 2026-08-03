BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyareti Rum basınındaki yorumsal haberlerde yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Kathimerini gazetesi “Geldi, Gördü ve GYÖ Aracılığıyla Konferans Talep Etti” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yüksek düzeydeki Kıbrıs temaslarında müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini araştırmak için liderlerle ayrı ayrı ve ortak görüştüğünü yazdı.

Guterres’in BM’nin, Kıbrıs sorununa bütünlüklü, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladığını yazan gazete Genel Sekreterin ayrıca barışın dışardan empoze edilmesinin mümkün olmadığını, Kıbrıslıların iradesi ve kararlılığına gerek olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Habere göre Guterres her iki tarafın düşüncelerini dinlerken, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle de bir araya gelirken, temaslarının sonunda, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ve metodoloji konularında gerekli hazırlığın olması durumunda genişletilmiş 5+1’in toplanmasını ileriye götürme niyetinde olduğunu dile getirdi.

Gazete zorluklara ve iki toplumun farklı başlangıç noktalarına karşın Guterres’in ziyaretinin, Kıbrıs sorununun BM’nin gündeminde öncelikli konular arasında kalmaya devam etmesi açısından önemli bir hatırlatma niteliğinde olduğunu yazdı.

GYÖ’lerin siyasi zıtlaşma alanına dönüşerek yoğun diplomatik hareketliliğin içine girdiğini yazan gazete son dönemlerdeki tartışmalarda sınır kapılarıyla geçiş noktalarının bulunduğunu, her iki tarafın kamuoyu önünde birbirini "durgunluk" konusunda suçladığını belirtti.

Gazete BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinde GYÖ’lerle ilgili durumu yinelediğini ayrıca beşli konferansın toplanmasını da belirsiz bıraktığını yazdı.

Haberde ayrıca GYÖ’lerin, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda uzlaşı sağlanması konusundaki zayıflığın “sorumluluk yükleme oyununu” da tetiklediği belirtildi.

Gazete Guterres’in adada bulunmasıyla birlikte BM’nin; beşli konferansın yapılabilmesi için GYÖ’lerde ilerleme sağlanması konusunu yeniden gündeme getirdiğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi “Guterres Israr Ediyor, GYÖ’ler Önkoşul” başlıklı haberinde Rum hükümetinin, "gayriresmi konferansın toplanması için GYÖ’ler önkoşul değil" argümanının BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres tarafından çürütüldüğünü yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York’ta düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına işaret eden gazete Guterres’in Kıbrıs temaslarını değerlendirdiğini belirtti.

Habere göre Guterres açıklamasında, GYÖ’ler olmaksızın, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir 5+1gayriresmi konferansı düzenlemek için herhangi bir önkoşul bulunmadığını da dile getirdi.

Gazete Guterres’in “yeni bir 5+1 gayriresimi konferans için önkoşulların yaratılması amacıyla garantör dinamikler ve Kıbrıs’taki taraflarla istişareler için çalışacağız” şeklindeki açıklamasını ön plana çıkardı.