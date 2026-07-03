Şarkıcı Şahin Kendirci, Misty Bar’da sahne alarak hayranlarıyla buluştu

Kaliteli eğlence anlayışıyla öne çıkan Arkın Colony Hotel, Misty Bar bünyesinde Şahin Kendirci’yi konuk etti. Sahne performansları ve güçlü yorumuyla adından söz ettiren Şahin Kendirci, Misty Bar’da mikrofon başına geçti.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına müzik ziyafeti çeken genç sanatçı, bitmeyen enerjisi ve popüler şarkılarıyla geceye damga vurdu. Salonu dolduran müzikseverler, Kendirci’nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir Kıbrıs akşamı yaşadı.



