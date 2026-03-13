Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği geçtiğimiz gün çok anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

8 Mart 2026 Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle mezarı başında anılan Birliğin unutulmaz ismi Süheyla Küçük' ün ve Milli Mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün anısına Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğinde Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda hayır lokması döktürüldü.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu üyeleri, Dr. Fazıl Küçük ve eşi Süheyla Küçük’ün ruhlarına dua göndermek ve bu özel günde onları yeniden anmak bağlamında, döktürülen lokmalar Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tunceri, “Okullarına ismini veren liderimizi ve değerli eşlerini birlikte andık , küçük yüreklere ve taptaze belleklere bir kez daha iz bıraktık. Bu güzel etkinlikte bizleri misafir eden okul müdürü ve müdür muavini ve tüm personeline teşekkürü borç biliriz.” dedi.