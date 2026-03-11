Kuzey Kıbrıs turizminin öncü markası Merit Oteller Grubu, Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı konserlerle Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını seçkin misafirleri ile buluşturacak. Merit farkı ve kalitesiyle tam anlamıyla yıldızlar geçidinin yaşanacağı bayram konserlerinde, coşku ve eğlence zirve yapacak.

Bayramda hangi sanatçı hangi Merit’te sahne alacak?

Ramazan Bayramı’na damga vuracak konserlere ev sahipliği yapacak Merit Otellerinde; Funda Arar, Sıla, Mustafa Sandal, Fettah Can ve Cem Belevi hafızalardan silinmeyecek bir bayram coşkusu yaşatacak.

Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma akşamı; Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Funda Arar, tüm zarafeti ile Merit Royal Diamond’ın büyüleyici sahnesinde müzikseverlerle buluşacak; söz yazarı, besteci ve şarkıcı kimliği ile gönüllere taht kuran Fettah Can ise Merit Park Otel Letafet sahnesinde olacak.

Bayramın ikinci günü eğlence zirve yapacak

Kuzey Kıbrıs’ın en iddialı konserlerine imza atacak Merit Otelleri’nde bayramın ikinci gününde de eğlence doludizgin devam edecek. 21 Mart Cumartesi akşamı, doksanlı yıllardan bu yana dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla Türk pop müziğine damga vuran Mustafa Sandal, Merit Royal Diamond sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Aynı akşam; muhteşem sesi ve kendine özgü yorumu ile Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Sıla Merit Park’ta, son zamanların parlayan yıldızı Cem Belevi ise Merit Lefkoşa Otel’de sahne alacak.