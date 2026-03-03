Girne’nin seçkin eğlence mekânlarından Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet, 28 Şubat akşamı Türk müziğinin güçlü iki ismi Soner Olgun ve Özlem Koldaş’ı aynı sahnede ağırlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede sevilen türkülere, yer yer sanat müziğine ve nostaljik parçalara uzanan geniş bir repertuvar seslendirildi. Sanatçıların sahnedeki uyumu ve enerjisi dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Geceye damga vuran anlardan biri ise sanatçıların enstrüman performansları oldu. Özlem Koldaş sahnede davul çalarak performansına farklı bir dinamizm katarken, Soner Olgun bağlama çalarak türkülere hayat verdi. Bu özel anlar izleyicilerden yoğun alkış aldı ve geceye ayrı bir renk kattı.

Duygusal anların yaşandığı performanslarda misafirler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, hareketli eserlerle birlikte salonda coşku doruğa ulaştı.