Akdeniz'in zarafetinden ilham alan Concorde Aria Hotel, Kuzey Kıbrıs'ta misafirlerini ağırlamaya başladı.

Concorde Hotels & Resorts'un yeni yatırımı olan Concorde Aria Hotel, çağdaş mimarisi, özenle tasarlanmış yaşam alanları ve ayrıcalıklı hizmet anlayışıyla lüks konaklama deneyimine yeni bir bakış kazandırıyor. Girne'nin eşsiz kıyılarında konumlanan otel; deniz, gastronomi, wellness ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturarak misafirlerine Akdeniz'in ritmini hissettiren seçkin bir atmosfer sunuyor.

Concorde Aria Hotel, açılışıyla birlikte hayata geçirdiği Aura Spa Membership programıyla da yaşam tarzı odaklı bir üyelik deneyimi sunuyor. Spa ve wellness alanlarına ayrıcalıklı erişim, kişiye özel ayrıcalıklar, özel davetler ve yıl boyunca sunulan seçkin avantajlarla Aura Spa Membership, misafirlerine iyi yaşamı günlük hayatlarının bir parçası hâline getiren ayrıcalıklı bir kulüp deneyimi vadediyor.

Her ayrıntısı konfor, estetik ve kusursuz misafir deneyimi odağında tasarlanan Concorde Aria Hotel; seçkin restoranları, özel plajı, spa deneyimi ve dünya standartlarındaki hizmet anlayışıyla bölgenin yeni referans noktalarından biri olmayı hedefliyor.

Concorde Hotels & Resorts, Concorde Aria Hotel ile yalnızca yeni bir oteli değil; zamansız lüksü, güçlü misafirperverliği ve ilham veren yaşam deneyimlerini buluşturan yeni bir destinasyonu hayata geçiriyor.



