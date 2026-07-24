Grand Sapphıire’de Özcan Deniz rüzgârı
Grand Sapphıire’de Özcan Deniz rüzgârı
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Kuzey Kıbrıs’ın gastronomik haritasına yön veren noktalarından The Capital Grill Steak House, mutfak vizyonuna taze bir soluk getiren yeni à la carte menüsünü görkemli bir etkinlikle tanıttı. Mutfak dünyasının önde gelen isimlerinden Şef Hazer Amani imzasını taşıyan yeni menü; Kıbrıs’ın köklü yemek kültürünü modern pişirme teknikleri ve özgün sunum anlayışıyla bir araya getiriyor.
Mutfakta Nostalji ve Bağlılık: "Kıbrıs Benim İçin Çok Özel"
Özel davetlilerin, basın mensuplarının ve gastronomi dünyasından isimlerin katıldığı gecede duygu dolu anlar da yaşandı. Ada ile olan samimi bağını dile getiren Hazer Amani, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Kıbrıs benim için her zaman çok özel bir yere sahip oldu. Burayla aramızda sadece profesyonel değil, duygusal da bir bağ var. Hatta bu gece aranızda babamın üniversite yıllarından sınıf arkadaşını görmek beni inanılmaz duygulandırdı. Bu toprakların lezzet hafızasını modern bir steakhouse konseptine taşımak benim için büyük bir heyecandı."
Mutfakta Son Dokunuş: Şefin İmzası Tabaklarda
Gece boyunca davetlilere sunulan özel lezzetlerin arkasındaki titiz süreç dikkat çekti. Servis öncesinde mutfağa girerek tezgah başına geçen Şef Hazer Amani, tabakların son dokunuşlarını ve garnitür yerleşimlerini kendi elleriyle gerçekleştirdi. Lezzetin yanı sıra görsel estetiğin de üst seviyede tutulduğu bu performans, konuklardan tam not aldı.

Yenilenen menüde öne çıkan temel yaklaşım; kaliteli ve taze yerel malzeme kullanımını, yaratıcı pişirme teknikleriyle buluşturmak oldu. Kıbrıs'a özgü aromaların premium et çeşitleriyle uyum sağladığı seçki, steakhouse kültürüne yeni bir soluk kazandırıyor.
Concorde Tower Lefkoşa, sunduğu bu özel konsept ile bölgedeki ayrıcalıklı lezzet durağı konumunu pekiştirirken; yenilikçi vizyonunu uluslararası hizmet standartlarıyla taçlandırmaya devam ediyor.

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