Güney Kıbrıs’taki “Yerel Yönetim Kurumları’nın”(EOA) Lefkoşa departmanının, yayımladığı haritada, kuzey tarafındaki yerleşim yerlerinin isimlerinin Türkçe yer alması kriz çıkardı.

Rum medyası iki ayrı devletin işaret edildiği harita nedeniyle çevre koruma dairesine büyük tepkinin oluştuğunu yazdı.

Haritanın kaldırılması için çalışıldığı ama daire çalışanlarının ‘tatilde’ olması nedeniyle birine ulaşılamadığı bildirildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “EOA Lefkoşa’”nın, yıkılma tehlikesi bulunan yapılar konusunda hazırladığı haritada, güneyde yer alan yerleşim yerlerinin isimlerinin Yunanca, kuzey kısmında yer alanların ise Türkçe yazıldığını belirtti.

Gazete “EOA Lefkoşa’”nın haritanın hazırlanması konusunda Tapu Dairesi’ne atıfta bulunduğunu yazdı.

Gazete konu hakkında “EOA Lefkoşa” ile iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak bunun mümkün olmadığına da dikkati çekti.