Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Salih Miroğlu Anma Kırış Şampiyonası dün (Cuma) yapıldı.

Federasyon bünyesinde 15 sene yöneticilik yapan Dr. Salih Miroğlu, KKTC’de A Milli takımlar düzeyinde düzenlenen 35 Uluslararası müsabakanın 11 görev almış, İspanya ve Danimarka’da yapılan WTF Taekwondo dünya şampiyonalarında Yönetici/doktor olarak da görev almıştı.

Dr. Salih Miroğlu anısına düzenlenen şampiyonaya bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner , Kadime Arpacıoğlu ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

Müsabakalarda 1. olan sporcular şöyle:

Bayanlar sonuçları

Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu

Katagori : 1. Hayriye Yetek

Katagori : 1. Neva Keskin

Katagori: 1. Selin Tüfekçi

Katagori: 1. Bade Özdemir

Katagori: 1. Sema Oktay

Erkekler Sonuçları

Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu

Katagori : 1. Kamil Umut Demir

Katagori : 1. Michael Tobickyk

Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz

Katagori: 1. Süleyman Mimedov

Katagori: 1. İlya Praehyk

Katagori: 1. Yiğit Eymen Özdemir

Katagori: 1. Mete Bozlar

Katagori: 1. Demir Erkan

Katagori: 1. Muhammet Taha Nur