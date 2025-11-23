Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Salih Miroğlu Anma Kırış Şampiyonası dün (Cuma) yapıldı.
Federasyon bünyesinde 15 sene yöneticilik yapan Dr. Salih Miroğlu, KKTC’de A Milli takımlar düzeyinde düzenlenen 35 Uluslararası müsabakanın 11 görev almış, İspanya ve Danimarka’da yapılan WTF Taekwondo dünya şampiyonalarında Yönetici/doktor olarak da görev almıştı.
Dr. Salih Miroğlu anısına düzenlenen şampiyonaya bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner , Kadime Arpacıoğlu ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
Müsabakalarda 1. olan sporcular şöyle:
Bayanlar sonuçları
Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu
Katagori : 1. Hayriye Yetek
Katagori : 1. Neva Keskin
Katagori: 1. Selin Tüfekçi
Katagori: 1. Bade Özdemir
Katagori: 1. Sema Oktay
Erkekler Sonuçları
Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu
Katagori : 1. Kamil Umut Demir
Katagori : 1. Michael Tobickyk
Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz
Katagori: 1. Süleyman Mimedov
Katagori: 1. İlya Praehyk
Katagori: 1. Yiğit Eymen Özdemir
Katagori: 1. Mete Bozlar
Katagori: 1. Demir Erkan
Katagori: 1. Muhammet Taha Nur