Serie A'nın 12. haftasında Roma deplasmanda Cremonese'yi 3-1 yendi. Milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi.
Serie A'nın 12. haftasında zirve mücadelesi veren Roma, Cremonese'ye konuk oldu.
Başkent ekibi maçı 3-1 kazanırken, goller 17. dakikada Soule, 64. dakikada Ferguson ve 69. dakikada Wesley França attı. Roma Teknik Direktörü Gasperini, 62. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi takım, 90+3. dakikada Folino'nun golüyle farkı 2'ye indirdi.
Maçı kazanan Roma puanını 27 yaptı. Cremonese ise 14 puanda kaldı