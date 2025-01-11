Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya’da 6 Ocak Pazartesi günü kampa giren Miracle Değirmenlik yarın sabah yapacağı idmanın ardından 6 günlük yurt dışı kampını tamamlamış olacak.

Hazırlık maçının galibi 1461 Trabzon

Devre arası hazırlıkları kapsamında bugün sabahı dinlenerek geçiren Miracle Değirmenlik saat 15:00’de 1461 Trabzon ile hazırlık maçı yaptı. Doksan dakikanın sonunda ise karşılaşmayı 3-1 kazanan 1461 Trabzon olurken, Miracle Değirmenlik takımının golünü penaltıdan Umar Aminu kaydetti. Süper lig temsilcisi yarın sabah yapacağı idmanla birlikte Antalya kampını tamamlayıp, akşam saatlerinde ülkeye dönecek.