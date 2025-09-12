Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Masalın Bahçesi iş birliğiyle hazırlanan “Yalancı Çoban” adlı tiyatro oyunu, çocukların sahnedeki ilk heyecanını seyircilerle buluşturdu.

Nursal Vahit tarafından yazılıp uyarlanan oyunu, usta sanatçı ve yönetmen Ertaç Hazer büyük bir özveriyle çocuklara sahneletti.

Yaklaşık iki aylık yoğun bir çalışmanın ürünü olan oyun için ZAYDER’in dikiş-nakış atölyesinde kostümler Nilüfer Çeft tarafından gönüllü olarak hazırlandı.

Çocukların emeğini taçlandırmak için gereken tüm hazırlıklar tamamlanırken, salon kiralarının yüksek maliyetini karşılayamayan derneğe büyük destek TED Koleji Müdürü Ahmet Bilir’den geldi. Bilir, TED Koleji’nin tiyatro salonunu ücretsiz olarak derneğin kullanımına sundu ve oyunu izlemeye gelerek geceye anlam kattı.

Gösteri boyunca salonu dolduran veliler ve izleyiciler, çocukların heyecanına ortak oldu. Oyun sonunda Ali Ege Özcömert ve ekip arkadaşlarının gerçekleştirdiği batarya şov ise büyük alkış aldı. Ses ve ışık sistemleri için Ahmet Sunisi, ışıklandırma ve salon kullanımı için Pembe Hanım destek sağladı. Masal Bahçesi Eğitim Kadrosu da öğretim üyeleriyle birlikte geceye büyük emek vererek çocukları destekledi.

Gecenin sonunda Masal Bahçesi Direktörü Fadime Ümit Erdoğan, TED Koleji Müdürü Ahmet Bilir’e, Ertaç Hazer’e, Nursal Vahit’e ve Dernek Başkanı Rabia Özcömert’e çiçek takdiminde bulundu. Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert ise desteklerinden ötürü Ahmet Bilir, Ertaç Hazer, Ahmet Sunisi ve Nursal Vahit’e teşekkür plaketi sundu.

Gece, tüm ekip ve velilerin sahnede bir araya gelerek çektirdiği toplu fotoğrafla ölümsüzleştirildi. Çocukların sahne performansıyla hafızalarda yer eden bu anlamlı etkinlik, sanatın ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.