Girne- Değirmenlik Anayolu üzerinde önceki gün iki kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 9 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne- Değirmenlik Anayolu üzerinde önceki gün 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Tatar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören minibüs şoförü ve Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Girne - Değirmenlik dağ yolunda önceki gün sağ şeride geçen kiralık araç, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı engelli bireyleri taşıyan minibüsle yüz yüze çarpışmıştı. Kiralık araçtaki sürücü 67 yaşındaki Ali Özarapköylü ve yanında yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Pakistanlı Raja Sharıq Amin yaşamını yitirmiş, minibüsteki 9 kişi yaralanmıştı.