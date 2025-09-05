Güzelyurt’ta düzenlenecek olan 23’üncü Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde Otomobil Kurumu’na bağlı rallicilerde Pazar günü yapacakları şehir içi yarışla görsel bir şov gerçekleştirecekler. Bu yarış kapsamında yarışacak pilotlardan İlke Koçak ile Kemal Topçuoğlu Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği(ZAYDER) adına yarışacak. Bu pilotlara sponsorluk çağrısı yapan ZAYDER Başkanı Rabia Özçömert “Minik Kalpler İçin Yarışıyoruz! Sponsorluklar Hasta çocuklara gidecek!” dedi.

Dr. Fazıl Küçük Oyunları’nda 7 Eylül 2025 Pazar günü Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği adına yarışacak pilotların İlke Koçak – Honda Civic 4WD ve Copilot Emel Koçak ile Kemal Topçuoğlu – Honda Civic ve Copilot Ayçim Topçuoğlu olduğunu belirtti.

Özçömert, sponsorluklar için şu çağrıyı yaptı:

“Sadece bir yarış değil; bu pist, umutların pisti!

Pilotlarımız, “Minik Kalpler İçin Yarışıyoruz” sloganıyla direksiyon başına geçiyor ve elde edilecek sponsorluk gelirleri hasta ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın tedavi, ameliyat ve ilaç masrafları için kullanılacak.

Sponsorlar hem reklamını yapacak hem de çocuklarımıza umut olacak

Siz de bu iyilik yarışında bize destek olun, küçük kalplere umut olalım.

Sponsor olmak isteyenler ; +90 (548) 881 09 31,+90 (548) 840 08 0”