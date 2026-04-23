Polis basın bültenine göre, önceki gün Alayköy’de bir petrol istasyonunun market bölümünde, para kasası yanında muhafaza edilen 4 bin 800 TL nakit para çalındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-32) ve K.K.(E-46), dün tespit edilerek tutuklandı.

- Minareliköy'de bir markette hırsızlık

Minareliköy'de, 21 Mart’ta bir markete müşteri olarak giden A.Y (E-53), market içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri bin 408,70 TL değerinde olan jileti çaldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs, dün tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.