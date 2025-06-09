Türkiye A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak. Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Ay yıldızlılar, kamptaki ilk hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 yendi. Meksika mücadelesi ile kampı tamamlayacak kırmızı beyazlılar, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.​​​

Türkiye A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 641'inci maçına Meksika karşısına çıkacak. Türkiye; biri hükmen olmak üzere 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika önünde verecek. Ay yıldızlılar; İtalyan teknik adamla 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Rakip fileleri 36 kez havalandıran kırmızı beyazlılar, kalesinde 28 gol gördü.

Karşılaşma, Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak. Mücadelede, St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak.