AKSA SÜPER LİG
18 Nisan Cumartesi(16.00)
Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar: 3 – 1
19 Nisan Pazar (16.00)
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü (Burak Mandıralı)
Cihangir Stadı: Cihangir – Doğan Türk Birliği (Osman Özpaşa)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Esentepe (Evren Karademir)
M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Yenicami (Ali Özer)
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Lefke (Tufan Çerçioğlu)
Şht. H. Ruso Stadı:Küçük Kaymaklı – Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Yeniboğaziçi (Fehim Dayı)
AKSA BİRİNCİ LİG
18 Nisan Cumartesi(16.00)
Göçmenköy – Maraş: 4 – 0
Binatlı – DND L. G. Birliği: 1 – 1
Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu:1 – 3
Aslanköy – K. Karadeniz 61: 7 – 0
Değirmenlik – Atoll Kozanköy: 4 – 0
Lapta – Türk Ocağı:0 – 1
Yalova – Hamitköy: 3 – 1
M. Hacıali Yılmazköy – S. Geçitkale:0 – 0