Komitenin Cumhuriyetin ilanının 42. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık mücadelesinin kahramanları, şehitler ve gazilerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı belirtilerek, sporun bir milletin birlik, azim ve kararlılığının en güçlü sembollerinden biri olduğu vurgulandı.



Mesajda, Kıbrıs Türk sporcularının tarih boyunca mücadeleden vazgeçmediği, tüm ambargolara rağmen disiplin ve centilmenlikleriyle ülkeyi uluslararası arenada gururla temsil etme kararlılığını sürdürdükleri kaydedildi.

Mesajda ayrıca, özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ile Cumhuriyet’in kurucusu Rauf Raif Denktaş ve emeği geçenlerin saygıyla anıldığı, KKTC halkının Cumhuriyet Bayramı’nın en içten dileklerle kutlandığı ifade edildi.