Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, bu iş birliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile GMB arasında protokol imzalanırken, protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve GMB Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu.

Protokol imza töreninde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime yapılan her yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

Meslek liselerinin daha fonksiyonel hale gelmesi için yerel yönetimlerle iş birliğini önemsediklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Tiyatro salonu ve otopark alanının hem eğitim hem de toplum yararına kazandırılması, örnek bir iş birliğidir. Gazimağusa Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

GMB Başkanı Süleyman Uluçay ise Bakan Çavuşoğlu’nun 6 Şubat depremi sonrası Mağusa halkının gönlünde çok özel bir yer edindiğini vurgulayarak, “Sayın Bakanımız, Mağusalıların ihtiyaçları doğrultusunda atılması gereken adımlarda bizlere her zaman destek vermektedir.” ifadelerini kullandı.

Uluçay, meslek liselerinin önemine de dikkat çekerek belediye olarak eğitimde her türlü iş birliğine destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.