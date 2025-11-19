Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kazanın hemen ardından İskele Sağlık Merkezi’ne giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldığı ve öğrencilere, ailelerine ile refakatçiye geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Polis Basın Subaylığı’nın bilgilerine dayanılarak kazanın, Serap Aydın yönetimindeki TPD 485 plakalı otobüsün doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken kavşakta durmayıp anayola giriş yapması ve bu sırada kuzey istikametine seyreden Halil Aksan yönetimindeki TVK 207 plakalı otobüsün geçiş yolunu tıkaması sonucu meydana geldiği aktarıldı.



İki otobüste toplam 20 öğrencinin bulunduğu belirtilen açıklamada, kazanın ardından 10 öğrencinin kontrol amacıyla İskele Sağlık Merkezi’ne kaldırıldığı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildiği bildirildi. Üç öğrencinin ek tetkikler için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, kısa süreli müşahedenin ardından bu öğrencilerin de taburcu edildiği ifade edildi.