Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025-2026 Bahar Dönemi “Mezuniyet Şöleni”, NEU Event Park’ta coşkulu bir atmosferle başladı. Dört gün sürecek olan şölenin ilk gününde; Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İlahiyat ve İletişim fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu’ndan toplam 548 öğrenci mezuniyet sevinci yaşayarak keplerini havaya fırlattı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan tören öncesinde festival alanında canlı müzik eşliğinde eğlenen mezunlar, ardından DJ Ece Kanmaz’ın performansı ile mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Görkemli gece havai fişek gösterileriyle son buldu.

Törende konuşan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sizler, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığımız ilk yılın mezunlarısınız” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca bilgi üreten değil, bulunduğu topluma ve dünyaya etki eden bir üniversite olduğunu ifade etti. Öğrencileri sadece meslek sahibi bireyler olarak değil, hayatın her alanında güçlü durabilen insanlar olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu anlayışın uluslararası başarılar ve “Spor Dostu Kampüs” ödülüyle de tescillendiğini belirtti.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden birinin diplomasını alıyorsunuz. Ancak yıllar sonra dönüp baktığınızda, yanınızda taşıdığınız en değerli şeyin diploma değil; burada kazandığınız bakış açısı, kurduğunuz dostluklar, karşılaştığınız zorluklar karşısında geliştirdiğiniz direnç ve hedeflerinize ulaşmak için edindiğiniz kararlılık olduğunu göreceksiniz. Yolunuz açık, hedefleriniz büyük, cesaretiniz daim olsun” dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dört gün boyunca 2.600’ü aşkın genci dünyanın dört bir yanına uğurlayacaklarını belirterek mezuniyet şöleninin ilk gecesinde farklı fakültelerden ve meslek yüksekokulundan öğrencilerle bir arada olmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Bu yıl törene farklı üniversitelerin rektörlerinin katılımının ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, KKTC yükseköğretim kurumları arasında gelişen iş birliğine dikkat çekti. “Bu birliktelik tesadüf değil. Ortak sorunlara karşı birlikte hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu hep birlikte görüyoruz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumların geleceğini şekillendiren yapılar olduğunu ifade etti. Konuşmasında mezunlara seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ,“Bugün bir meslek sahibi olarak mezun oluyorsunuz; yani bir anlam dünyanız var. Ve bu dünyayı geliştirmek artık sizin sorumluluğunuzda. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.