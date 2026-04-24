AKSA Süper Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlanırken, Gol krallığında Cihangir futbolcusu Ndong Meye Doğan Türk Birliği karşısında 1 gol daha kaydederek gol sayısını 25’e çıkardı.

AKSA Süper Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. 28 golün atıldığı haftanın en kritik ve heyecan kasırgası şeklinde geçen zirve maçında lider Cihangir evinde takipçisi Doğan Türk Birliği’ni 4-2 mağlup etti.

Gol krallığında Cihangir futbolcusu Ndong Meye Doğan Türk Birliği karşısında 1 gol daha kaydederek gol sayısını 25’e çıkardı. Meye maçta çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Meye’yi 19 golle Mağusa Türk Gücü’nde forma giyen Papa Demba Ndior takip ediyor. Ancak bu futbolcu Mağusa Türk Gücü yönetimi tarafından takımdan gönderildiği için Meye’yi yakalama şansı bulunmuyor. Gol krallığı yarışında Cihangir'in bir başka yıldız futbolcusu Babacar ise Doğan Türk Birliği karşısında takımının üçüncü golüne imza atarak gol sayısını 19’a çıkardı. Ligin bitmesine 3 hafta kala gol krallığında son durum ise şöyle;

Ndong Meye: 25 (Cihangir)

Papa Demba Ndior: 19 (MTG)

Mbaye Babacar: 19 (Cihangir)

Miracle Nwaorisa: 14 (Mesarya)

Christian Robert: 14 (Dumlupınar)

İssiaka Bamba: 14 (China Bazaar Genclik Gücü)

Amara Fofona: 13 (China Bazaar Gençlik Gücü)