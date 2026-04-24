Aksa Futbol Liglerinde 2025-26 sezonun sonuna doğru ilerlenirken, normal sezonda son 3 haftaya girilirken, gerek Süper Lig’de gerekse 1. Lig’de şampiyonların kesinleşmemesi liglerde heyecanı doruğa çıkardı.

Süper Lig’de 28. Hafta heyecanı bugün Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami – MTG maçıyla başlayacak.

Play-out hattı dışında kalmak isteyen Yenicami’nin kazanmak istediği maça MTG ise prestij için çıkacak.

Süper Ligde geriye kalan 7 maç ise yarın oynanacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Cihangir, ligde kalmak için play-out hattında olmak isteyen Mormenekşe’ye konuk olacak. İki takımın da puan kaybına tahammülü olmadığı maçın sonucu merakla bekleniyor. Zirvenin diğer ortağı C. B Gençlik Gücü ise ligde rahat konumda olan A. Yeşilova’yı konuk edecek.

Süper Ligde 28. Haftada Play-out ve düşme potasını ilgilendiren 3 tane zorlu maç oynanacak. Play-out dışında kalmak isteyen Lefke ile K.Kaymaklı kozlarını Lefke’de paylaşacak. Play-out hattında iyi bir puanla bitirmek isteyen Mesarya doğrudan düşmeden kurtularak play-out oynamak isteyen Gönyeli’yi konuk edecek. Play-out dışında kalmayı hedefleyen Esentepe ise ligde kalmak isteyen son sıradaki Yeniboğaziçi’ni ağırlayacak.

Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

Bugün (Saat 19.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Mağusa Türk Gücü(Turgay Misk)

25 Nisan Cumartesi(16:00)

Girne Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Karşıyaka

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Cihangir

Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – A.Yeşilova

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Çetinkaya

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Küçük Kaymaklı

Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Gönyeli

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Yeniboğaziçi

AKSA BİRİNCİ LİG

26 Nisan Pazar (Saat 16.00)

Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Göçmenköy

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Binatlı

Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Aslanköy

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 - Değirmenlik

Raif Rauf Denktaş Stadı: Atoll Kozanköy – Lapta

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Yalova

Göçmenköy Stadı: Hamitköy – M. H. Yılmazköy

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – S. Geçitkale