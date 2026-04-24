Aksa Futbol Liglerinde 2025-26 sezonun sonuna doğru ilerlenirken, normal sezonda son 3 haftaya girilirken, gerek Süper Lig’de gerekse 1. Lig’de şampiyonların kesinleşmemesi liglerde heyecanı doruğa çıkardı.
Süper Lig’de 28. Hafta heyecanı bugün Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami – MTG maçıyla başlayacak.
Play-out hattı dışında kalmak isteyen Yenicami’nin kazanmak istediği maça MTG ise prestij için çıkacak.
Süper Ligde geriye kalan 7 maç ise yarın oynanacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Cihangir, ligde kalmak için play-out hattında olmak isteyen Mormenekşe’ye konuk olacak. İki takımın da puan kaybına tahammülü olmadığı maçın sonucu merakla bekleniyor. Zirvenin diğer ortağı C. B Gençlik Gücü ise ligde rahat konumda olan A. Yeşilova’yı konuk edecek.
Süper Ligde 28. Haftada Play-out ve düşme potasını ilgilendiren 3 tane zorlu maç oynanacak. Play-out dışında kalmak isteyen Lefke ile K.Kaymaklı kozlarını Lefke’de paylaşacak. Play-out hattında iyi bir puanla bitirmek isteyen Mesarya doğrudan düşmeden kurtularak play-out oynamak isteyen Gönyeli’yi konuk edecek. Play-out dışında kalmayı hedefleyen Esentepe ise ligde kalmak isteyen son sıradaki Yeniboğaziçi’ni ağırlayacak.
Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
Bugün (Saat 19.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Mağusa Türk Gücü(Turgay Misk)
25 Nisan Cumartesi(16:00)
Girne Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Karşıyaka
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Cihangir
Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – A.Yeşilova
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Çetinkaya
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Küçük Kaymaklı
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Gönyeli
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Yeniboğaziçi
AKSA BİRİNCİ LİG
26 Nisan Pazar (Saat 16.00)
Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Göçmenköy
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Binatlı
Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Aslanköy
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 - Değirmenlik
Raif Rauf Denktaş Stadı: Atoll Kozanköy – Lapta
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Yalova
Göçmenköy Stadı: Hamitköy – M. H. Yılmazköy
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – S. Geçitkale