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Kar geliyor

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Hava daha da soğuyacak. Yarın karla karışık yağmur, dağlık kesimlerde kar yağışı bekleniyor

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Kar geliyor
 
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, hava sıcaklığı, çarşamba ve perşembe günleri dört derece düşerek, ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.
Hafta boyu yağışlı havanın etkili olması beklenirken, yarın ise karla karışık yağmur, yüksek dağlık kesimlerde kar yağışı ve “fırtınamsı rüzgâr” bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nin 18- 24 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk, çarşamba ve perşembe günleri oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, bugün parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü ise parçalı çok bulutlu öğleye kadar karla karışık yağmur, yüksek dağlık kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
Hava, perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma parçalı çok bulutlu olacak. 
Yağışlı hava, hafta sonu, bölgede etkisini yeniden hissettirecek. Hava, cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu; pazar, parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise, parçalı çok bulutlu olacak ayrıca sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 12-15 ºC, çarşamba ve perşembe günleri ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.    
Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, çarşamba günü ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.                    
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