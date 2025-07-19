ABD'nin en popüler adalarından Long Island'daki Westbury, New York'taki bir MRI (manyetik rezonans görüntüleme) odasına bir tarama sırasında giren bir adam, polis yetkililerinin açıklamasına göre boynundaki zincir kolyenin cihaz tarafından çekilmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nassau County Polis Departmanına göre 61 yaşındaki adam, yerel saatle 16.34 sularında Nassau Open MRI'daki odaya girdiğinde boynunda "büyük bir metal zincir" vardı. Polis, adamın ismini açıklamazken, odaya izinsiz girdiğini bildirdi.

MR KAYNAKLI ÖLÜM VAKALARI

MR cihazlarıyla ilgili daha önce de yaralanma ve ölüm vakaları yaşandı. 2001 yılında, 6 yaşındaki bir çocuk tarama sırasında metal bir oksijen tüpünün cihaz tarafından çekilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

2018'de Hindistan'da bir adam, yanında oksijen tüpüyle MR odasına girdiğinde hayatını kaybetti. 2023 yılında ise, California'da bir hemşire, MR cihazına doğru çekilen bir hastane yatağı ile cihaz arasında sıkışarak ezildi ve ameliyat olmak zorunda kaldı.

Nassau Open MRI'ın internet sitesine göre, merkezde kapalı ve açık MR taramaları sunuluyor. Açık MR, yanları açık olan bir cihazla yapılırken. Kapalı MR, dar bir tüpün içinde gerçekleştirilir.

TEKERLEKLİ SANDALYEYİ BİLE ÇEKEBİLİR

MRI cihazları, ayrıntılı anatomik görüntüler üretmek için mıknatıslar ve radyo frekans akımları kullanır. ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü'ne göre, bir MRI cihazının manyetik gücü bir tekerlekli sandalyeyi odanın öbür ucundan çekebilecek kadar güçlü.

Hastalara MRI cihazına girmeden önce takılarını ve piercinglerini çıkarmaları önerilir; demir içeren bazı tıbbi implantlara sahip kişilerin ise MRG taramalarına girmemesi gerekir.