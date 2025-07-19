Güney Kıbrıs’a Haziran 2025’te giden turist sayısı yüzde 3.4 oranında artarak, 498 bin 500’e ulaştı. Güney Kıbrıs’ta İsrailli turist sayısının yüzde 41,6 oranında (21 bin 600 kişi) azaldığı haziran ayında turizmi Birleşik Krallık ve diğer pazarlardan gelen turistlerin “kurtardığı” bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis, Rum İstatistik Dairesi’nin önceki gün açıkladığı verilere dayanarak, Haziran 2024'te 51 bin 800 olan Güney Kıbrıs’a giden İsrailli turist sayısının bu yılın aynı ayında 21 bin 600 kişi azalarak 30 bin 200’e düştüğünü yazdı. Güney Kıbrıs’a Fransa’dan giden turist sayısında yüzde 20,1 (bin 900 kişi), Yunanistan’dan giden turist sayısında yüzde 16,4 (3 bin 100 kişi), İsviçre’den de yüzde 11,2 (900 kişi) oranında azalma oldu.

Birleşik Krallık’tan gelen turist sayısı yüzde 5,8 artışla 9 bin 900 kişiye ulaştı. Almanya’dan gelen turistlerde ise yüzde 23,6’lık bir artış görülerek toplamda 5 bin kişiye yükseldi. Danimarka’dan gelen turist sayısı ise yüzde 73,6 artışla 3 bin 900 kişiye ulaştı. Aynı dönemde, Romanya’dan gelen turist sayısı 3 bin 800, Avusturya’dan gelenler 1300 ve Lübnan’dan gelenler ise 1100 kişi arttı.

Rumların 2025’te yurtdışına gerçekleştirdiği seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1’lik bir artışla 157 bin 324’e ulaştı. Yurtdışına gidenlerin yüzde 34’ü (53 bin 543 kişi) Yunanistan’ı, yüzde 8,3’ü (13 bin 134 kişi) Birleşik Krallık’ı, yüzde 7,1’i (11 bin 173 kişi) ise İtalya’yı tercih etti.

Seyahat amaçlarına bakıldığında, Rumların yüzde 61,6’sı turizm, yüzde 24,9’u iş, yüzde 11,8’i eğitim ve yüzde 1,6’sı ise diğer nedenlerle yurtdışına çıktı.