Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Werder Bremen ve Fenerbahçe gibi köklü kulüplerin formasını giyen Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Türk futbolcu Mesut Özil, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti. KTFF'deki ziyarette başkan Hasan Sertoğlu ile sohbet eden ve ülke futbolu ile ilgili bilgi alan Özil, ülkeyi ziyaret etmişken Futbol Federasyonu'nu da ziyaret etmek istediğini belirtti. Başkan Sertoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Mesut Özil'i dün akşam Gazimağusa'da oynanan Mağusa Türk Gücü - Cihangir maçına davet etti. Özil de başkan Sertoğlu'nun davetine icabet edeceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Mesut Özil'e üzerinde ismi yazılı Puma tarafından KKTC için özel üretilen milli takım forması hediye edildi.