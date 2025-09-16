AKSA Süper Lig ekiplerinden Mesarya, Miracle Nwaorısa’yı yeniden kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Kaan Ertuğ ve yönetiminin transfer için büyük çaba sarf ettiği yıldız ismin dün ülkemize geldi.

Başkan Kaan Ertuğ tarafından havaalanında karşılanan Miracle Nwaorısa, atacağı gollerle Mesarya takımının iyi yerlere gelmesini sağlayacağını belirterek “Mesarya’da yeniden büyülemeye geldim” dedi.

Miracle, Tony ve Sylla’dan sonra Mesarya’nın 3. yabancı futbolcusu oldu.

Miracle, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Mesarya forması ile gösterdiği başarılı performans ile ligin ikinci devresinde Değirmenlik’e transfer olmuş, Değirmenlik’in ligden ihraç edilmesi ile ülkemizden ayrılarak yurt dışında forma giymişti.