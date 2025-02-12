Daikin Kıbrıs Kupası 2. Turu’nda Alsancak Yeşilova’yı konuk eden Mesarya, penaltı atışları sonrası rakibini kupada saf dışı bıraktı.

Hasan Onalt Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Burak Mandıralı’nın yaptığı mücadelenin ilk devresini A. Yeşilova Mishali’nin golüyle 1-0 önde kapattı. Ev sahibi Mesarya maçın son bölümünde Çağlar’ın attığı golle 1-1’lik skoru yakaladı. Bu skor uzatma devrelerinde de değişmedi.

120 dakika sonunda bir üst tura çıkanın belli olacağı seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibinin 3 golüne karşılık 4 golle cevap veren Mesarya, kupada çeyrek finale yükseldi.