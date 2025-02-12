Stat. İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emirhan Yılmaz, Volkan İzmirli

DND Genler Birliği: Cengiz, Emir, Ali, Barın, Osman, Nurettin, Mehmetali, Abdülaziz(Sertan), Atay(Mikhail), Kevin, Eren(Mücahit)

Gönyeli: Remzi, Mahmut, Azat, Berkem, Hasan, Bayram(İbrahim), Razak, Arseven, Ahmet Can, Ladji, Doukara.

Goller: Dk.35 Kevin, Dk. 90+6 Mikhail(Gençler Birliği)

İbrahim DALOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Gençler Birliği ile Gönyeli arasındaki mücadeleyi her iki devrede bulduğu gollerle Gençler Birliği 2 – 0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Dk.17 Gençler Birliği defansının geri pasında araya giren Doukara kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda top yandan auta gitti.

Dk.28 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Atay’ın güzel pasında defans arkasında topla buluşan Eren kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Remzi gole izin vermedi.

Dk. 35 Gençler Birliği atağında Abdülaziz’in pasıyla Gönyeli ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Kevin önündeki adamı çalımlayarak şutunu atarak ters köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 56 Gönyeli atağında Sol kanattan topla son çizgiye inen Ladji’nin ortasında Defanstan seken topla buluşan Doukara net pozisyonda istediği gibi vuramayınca defans topu uzaklaştırdı.

Dk.74 Gönyeli atağında Ladji’nin ortasında oluşan karambolde son olarak topu önünde bulan Razak’ın şutunda top yan direğe vurarak auta gitti.

Dk.84 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Mikhail’in pasıyla Gönyeli ceza sahası önünde topla buluşan Kevin önünü boşaltarak şutunda kaleci gole izin vermedi.

Dk.90+6 Gençler Birliğinin hızlı gelişen atağında Kevin’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mikhail kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu plaseyle ters köşeden ağlarla buluşturdu ve maç sonlandı. 2-0