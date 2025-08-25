Kuruluşunun 1. yıldönümünü kutlayan Mesarya Gaziköy Futbol Okulu, özel etkinlikte Balıkesir Spor Kulübü Akademisi’ni ağırlayacak.

Mesarya Gaziköy Futbol Okulu, kuruluşunun birinci yılını coşkulu bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 18:30’da Gaziköy Şenol Stadı’nda gerçekleşecek organizasyonda misafir olarak Balıkesir Spor Kulübü Akademisi yer alacak.

Etkinlik kapsamında 3 farklı yaş kategorisinde dostluk maçları oynanacak. Karşılaşmaların ardından futbol okulu, ilk yaşını kutlamak için özel olarak hazırlanan pastasını kesecek. Ayrıca katılım gösteren tüm çocuklara ikramlarda bulunulacak.

Mesarya Gaziköy Futbol Okulu yönetimi, bu anlamlı günde tüm akademi oyuncularını ve ailelerini etkinliğe davet ederek birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.