Stat: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Ahmet Genç, Emirhan Yılmaz

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Boran Cevat Esenler (Dk.30 Oğulcan), Jamiu Bamidele Arowolo, Muhammet Nazik (Dk.86 Emrecan), Uzochukwu Ugwu (Dk.86 Yusuf), Abdullah Erol, Çağlar Toklu (Dk.70 Salahi), Okan Göktürk (Dk.86 Oğuzhan), Tony Ejike Obia, İbrahim Güler, Emre Nazik

Gönyeli: Kıvanç Demircioğlu (Dk.77 Hazar), Ahmet Can Temel, Azat Tip, Ceylan Taneri, Arseven Dağer (Dk.36 İsmail), Berkem Nural, Abdoul Razak, Souleymane Doukara, İbrahim Kaba (Dk.56 Bayram), İbrahim Çıdamlı (Dk.77 Ege), Ömer Bayraktar

Goller: Dk.28 ve 75 Tony Ejike Obia, Dk.45 İbrahim Güler (Mesarya)

AKSA Süper Lig’in 24’üncü haftasında Mesarya ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Paşaköy, Hasan Onalt Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazanan Mesarya, ligde 5 maç sonra galip gelerek hanesine puan yazdırdı. Puanını 31 yapan Mesarya, gelecek hafta oynanması planlanan Değirmenlik maçının da 3-0 hükmen galip sayılacak olmasıyla birlikte ligde rahat bir konuma gelecek. 21 puanda kalan Gönyeli, gelecek hafta Lefke’yi konuk edecek.