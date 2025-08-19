Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yalnızca eğlenmelerini değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal yönlerden gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinlikte, animasyon film gösterimleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Sinema gecelerinde patlamış mısır ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

-Belediyeden Kültüre ve Sanata Tam Destek

Mesarya Belediyesi’nin, organize ettiği sinema geceleri, her akşam farklı bir köyde kurulacak dev ekran ile çocuklara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, amaçlarının çocuklara açık hava sinema kültürünü yaşatmak ve aileleri bir araya getiren sosyal ortamlar yaratmak olduğunu vurguladı.

Sinema Geceleri Takvimi şöyle;

“Bu gece Aslanköy Düğün Salonu – 20.30, yarın gece Dörtyol Düğün Salonu – 20.30, 22 Ağustos Cuma – Paşaköy Halı Saha (Çim Alan) – 20.30, 25 Ağustos Pazartesi – Korkuteli Düğün Salonu – 20.30, 26 Ağustos Salı – İnönü Melekler Parkı – 20.30, 27 Ağustos Çarşamba – Akdoğan Rengarenk Park – 20.30, 29 Ağustos Cuma – Turunçlu Muhtarlık Binası – 20.30”