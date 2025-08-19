Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gençlik Merkezi Birliği’nin ana organizatörlüğünde, FOLKDER, TUFAD, HASDER, FOGEM ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, 1 Eylül’de sona erecek.

Kızılbaş Parkı’nda yapılacak Festival’e; Gençlik Merkezi Birliği, FOLKDER, TUFAD, HASDER ve FOGEM ekipleri yanı sıra Türkiye, Hırvatistan, Kolombiya, Polonya ve Sırbistan’dan da ekipler katılacak.

15. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali bugün saat 11.00’de LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Basın toplantısında LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Gençlik Merkezi Birliği Genel Başkanı Çisem Yetkiner birer konuşma yaptı.

-Harmancı: “Bu yıl Hırvatistan, Kolombiya, Polonya, Sırbistan ve Türkiye’den ekipler katılacak”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni on beşinci kez düzenleme onurunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak derneklerle iş birliği içerisinde düzenlenen festivalin her yıl gelişmesine ve bölgeyi de geliştirmesine tanıklık ettiklerini kaydeden Harmancı, organizasyonun her geçen yıl daha iyi olabilmesi için uğraş verdiklerini belirtti.

Harmancı, festivale bu yıl Hırvatistan, Kolombiya, Polonya, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş ayrı ülkeden, beş ayrı kültürden ekiplerin katılacağını ve hem Lefkoşalılar hem de ada halkıyla buluşacaklarını kaydetti.

“Binlerce kişi farklı kültürleri tatma ve onlarla tanışma fırsatı bulacak.” diyen Harmancı, amaçlarının sadece katılımcıların keyif alması olmadığını, misafir ekiplerin de keyif alması için çok güzel bir program düzenlediklerini aktardı.

Harmancı, bu festivalle Ağustos’u, dolayısıyla da yazı tamamlayacaklarını söyleyerek, amaçlarının okullar açılmadan hemen önce herkesin güzel vakit geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirilecek Festival’in, 1 Eylül’de tamamlanacağını da ifade eden Harmancı, etkinliğin organizasyonunda yer alan herkese de teşekkür etti.

-Yetkiner: “Yurtdışından katılacak beş misafir ekibi ağırlayacağız”

Gençlik Merkezi Birliği Genel Başkanı Çisem Yetkiner de yaptığı konuşmada, Festival’in bu yıl 15’incisini düzenleyeceklerini hatırlatarak, LTB ve beş gönüllü dernekle birlikte yurtdışından katılacak beş misafir ekibi ağırlayacaklarını kaydetti.

Gösterilerin her akşam Kızılbaş Parkı'nda saat 21.00’da yapılacağını aktaran Yetkiner, misafirlerin adaya 26 Ağustos sabahı geleceklerini ve 2 Eylül’de ayrılacaklarını dile getirdi.

Yetkiner, halk dans gösterileri yanı sıra misafir ekiplerin Lefkoşa ve diğer kentlere de götürülüp, gezdirileceğini ve bu sayede adanın kültürünün tanıtılacağını da sözlerine ekledi.

Halk dansları gösterileri yanı sıra 29 Ağustos Cuma akşam saat 21.00’da Zahra Sokak’ta Flex Parti düzenleneceğini ifade eden Yetkiner, tüm halkı festivale davet etti.

-15.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Programı

Festival, tüm yerel ve misafir ekiplerin katılımıyla 28 Ağustos Perşembe akşam saat 21.00’da başlayacak.

FOLKDER, HASDER ve TUFAD ile misafir ekiplerin halk dansları gösterileri 29 Ağustos Cuma akşam yer alacak.

Festival’in üçüncü günü olan 31 Ağustos’ta ise FOGEM, Gençlik Merkezi Birliği ve misafir ekiplerin gösterileri yer alacak; 1 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak kapanış seramonisiyle festival sona erecek.