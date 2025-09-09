Belediyeden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, temmuz ve ağustos aylarında 7-13 yaş grubu için düzenlenen atölyelerde üretilen eserler sergilendi.

Akdoğan, Vadili-Turunçlu, İnönü, Paşaköy-Aslanköy ve Dörtyol-Korkuteli bölgelerinde gerçekleştirilen atölyelerde, sulu boya, geri dönüşüm çalışmaları, taş boyama, seramik ve kolaj gibi etkinlikler yapıldı.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, çocukların yaz boyunca hem eğlenip hem öğrenmesini sağlayan atölyelere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.