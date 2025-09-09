Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy sakini sevilen sima Ferit Işıman dün saat 16.00 sıralarında, Girne’de bir otopark alanı içerisinde park halinde bulunan aracında ölü olarak bulundu.

Gazetemiz köşe yazarlarından Adnan Işıman’ın kardeşi olan Ferit Işıman’ın ani vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.