Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Akdoğan yönünden Vadili’ye girişte bulunan kavşakta yapılan dolgu ve asfaltlama çalışmaları ile bölgenin trafik yapısının daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, kavşak düzenlemesinin yalnızca sürücüler için değil yayalar için de önemli bir güvenlik unsuru olduğunu vurguladı. Latif, “Belediyemiz, bölgemizde yolların ve kavşakların daha çağdaş, modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşması için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve güvenliği en üst seviyeye çıkarmaktır.” dedi.

Latif, Mesarya Belediyesi’nin bölgedeki altyapı ve ulaşım projeleri ile köylerin yaşam kalitesini artırmayı sürdürürken, trafik düzenlemelerinin de uzun vadede bölge halkına büyük fayda sağlayacağına dikkat çekti.