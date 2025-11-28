Belediyeden yapılan açıklamaya göre bölgede, suya erişimi daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla toplam 7 kilometrelik su şebeke hattının yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Proje, yaklaşık 7 bin metre uzunluğundaki hattın modern standartlara uygun şekilde revize edilmesini kapsıyor.

Yenileme çalışmalarıyla mevcut altyapı hatlarındaki arızaların önüne geçilmesi, su kayıplarının azaltılması, bölge halkının uzun ömürlü ve modern bir şebekeye kavuşması hedefleniyor.

-Latif: “Daha hızlı ve güçlü müdahale için kararlıyız”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, “Korkuteli’nde sürdürülen su şebeke hattı yenileme projesi, halkımıza verdiğimiz hizmet sözünün en güçlü göstergesidir” diyerek, daha kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir altyapı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.Mesarya Belediyesi, Korkuteli bölgesinde altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.