Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, doğaya saygılı belediyecilik anlayışıyla kullanım dışı kalan ATM kabinlerinin geri dönüşümle AtıkMatik’e dönüştürülerek yeniden kente kazandırıldığını açıkladı.

Başkan Amcaoğlu, belediyenin arka sokağında bulunan Ulus Sokak’ta konumlandırılan AtıkMatikler ile bitkisel atık yağ, metal, kağıt ve plastik atıkların kaynağında ayrıştırılarak doğaya kazandırılacağını ifade etti.

Kentte geri dönüşüm farkındalığını artırmayı, vatandaşların ayrıştırma alışkanlığını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir çevre kültürünü yaygınlaştırmayı önemsediklerini vurgulayan Amcaoğlu, “Çünkü biz, sadece bugünü değil geleceğimizi de düşünüyoruz” dedi.

Projeye katkı koyan Kıbrıs Vakıflar Bankası’na ve Cardplus ailesine teşekkür eden Başkan Amcaoğlu, tüm vatandaşları geri dönüşüm noktalarını aktif şekilde kullanmaya davet etti.

Amcaoğlu, doğaya saygılı ve örnek bir kent olma yolunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.