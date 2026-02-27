Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 25–26 Şubat 2026 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen temaslara ilişkin belediye adına değerlendirmede bulundu.

Kırok, KKTC Belediyeler Birliği heyeti olarak Avrupa kurumları nezdinde önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, temasların yerel yönetimlerin uluslararası iş birliği kapasitesini güçlendirme açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Heyette, KKTC Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da yer aldı.

Avrupa Parlamentosu’nda Kritik Görüşmeler

Program kapsamında Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Hukuk İşleri Komitesi Başkanı İlhan Küçük ile bir araya geldiklerini belirten Kırok, görüşmede Kıbrıs meselesi, yerel yönetimlerin Avrupa’daki temsili ve hukuki iş birliği imkanlarının ele alındığını söyledi. Demokratik yönetişim ve yerel idarelerin güçlendirilmesi konularının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Tomáš Zdechovský ile yapılan toplantıda ise belediyelerin AB fonlarına erişimi, mali şeffaflık ve proje geliştirme kapasitesinin artırılması konularının değerlendirildiğini aktardı.

Türkiye–AB Süreci ve Yerel Yönetimlerin Rolü

Heyetin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan ile de görüştüğünü belirten Kırok, Türkiye–AB ilişkileri çerçevesinde yerel yönetimlerin üstlenebileceği rolün ele alındığını ifade etti.

10 Yıllık Master Plan AB’ye Sunuldu

Başkan Kırok, Brüksel temasları kapsamında Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin önümüzdeki 10 yıllık vizyonunu ortaya koyan Master Plan’ı da AB yetkililerine sunduklarını açıkladı.

Master Plan’da; Bölgesel kalkınma stratejileri, Altyapı yatırımları, Akıllı şehir uygulamaları, Çevresel sürdürülebilirlik ve Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi başlıklarının yer aldığını belirten Kırok, “Belediyemizin uzun vadeli yol haritasını uluslararası muhataplarımızla paylaşarak iş birliği zeminini güçlendirdik” dedi.

Esentepe Bölgesi İçin Su Vurgusu

Görüşmelerde bölgenin en önemli sorunlarından biri olan su meselesini de gündeme taşıdıklarını ifade eden Kırok, özellikle Esentepe bölgesinin DSİ hattı dışında başka bir su kaynağının bulunmadığını vurguladı.

“Önümüzdeki dönemlerde susuzluk yaşanmaması adına alternatif kaynakların değerlendirilmesi, sürdürülebilir su yönetimi modellerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi gerekiyor” diyen Kırok, bu konuda uluslararası teknik destek imkanlarının da ele alındığını belirtti.

“Uluslararası İş Birliklerini Güçlendireceğiz”

Başkan Kırok, Brüksel temaslarının belediyenin Avrupa kurumlarıyla doğrudan iletişim kurması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte bu temasları somut projelere ve kalıcı iş birliklerine dönüştürmek için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.