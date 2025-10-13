Mesarya Belediyesi’nin düzenlediği "1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali” sona erdi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, festival süresince Mesarya’nın tüm köylerinde konserler, uluslararası ve yerel halk dansları gösterileri, spor etkinlikleri ve kortej yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Katılımcılar, festivalin son gecesinde “Kıbrıs Gecesi ve Ülke Geceleri” kapsamında ülkelere özgü yiyecek, içecek ve el sanatları sergileriyle kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Festival kapsamında düzenlenen spor faaliyetleri ve tavla turnuvasında başarı gösterenlere ise ödülleri takdim edildi.

Festival, finalde sahne alan Yüksek Sadakat konseriyle tamamlandı.

- Latif

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm katılımcılara, belediye personeline ve bölge halkına teşekkür ederek, organizasyonun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen grupların oluşturduğu renkli atmosferin, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan Latif, halkın gösterdiği yoğun ilgi ve desteğin, gelecekte daha büyük projelere ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Latif, ayrıca festivalin, tüm dünyaya barış, dostluk ve kardeşlik mesajı taşıyan anlamlı bir etkinlik olduğunu da vurguladı.